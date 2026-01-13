На фронті відбулося понад півтори сотні боїв за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 12 січня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 105 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 7919 дронів-камікадзе та здійснили 3587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 94 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження особового складу та два пункти управління противника», – йдеться в повідомленні.

Половина боїв зафіксована на двох напрямках на Донеччині та на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у напрямку Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Заповідне, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки росіян в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки», – вказано у зведенні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Армія РФ прорвалася на північ від міської межі Покровська і змогла там закріпитися, повідомив 11 січня проєкт DeepState. На мапі бойових дій з’явився «клин» у бік Родинського, який вже виходить за межі міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.