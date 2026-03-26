РФ другий день поспіль втрачає на фронті понад 1200 військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 292 170 своїх військових, зокрема 1210 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 26 березня навів Генштаб ЗСУ. Про 1220 втрачених РФ солдатів український Генштаб інформував у попередньому зведенні, 25 березня.

За даними українського командування, серед російських втрат є також така військова техніка:

танки – 11 807 (+1 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 24 278 (+4)

артилерійські системи – 38 795 (+49)

РСЗВ – 1 698 (+2)

засоби ППО – 1 337 (+1)

літаки – 435

гелікоптери – 350

БаЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038)

крилаті ракети – 4 491

кораблі / катери – 33

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 85 352 (+201)

спеціальна техніка – 4 100 (+2).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на березень цього року встановили за відкритими джерелами імена 204 626 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.