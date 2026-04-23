На фронті зафіксовано 159 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 22 квітня на фронті зафіксовано 159 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав 73 авіаційних удари, скинув 234 керовані авіабомби, залучив 9096 дронів-камікадзе та здійснив 3231 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили та техніки противника, три пункти управління і одну ворожу гармату», – йдеться в ранковому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Покровському і Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільскому на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Іллінівки та в бік Новодмитрівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Філія, Шевченко, Мирноград, Гришине, Муравка, Котлине, Удачне та в бік Кучерового Яру.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

17 квітня начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода) заявив, що війська РФ стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття.