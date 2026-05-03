На фронті відбулося понад 140 боїв за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 2 травня на фронті зафіксовано 141 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9870 дронів-камікадзе та здійснив 3203 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, вузол зв’язку та три гармати», – йдеться в ранковому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Костянтинівському і Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та в бік Золотого Колодязя.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке та Новий Донбас.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Чарівне, Гірке, Цвіткове, Мирне, Варварівка, Прилуки та в бік Воздвижівки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».