На фронті відбулося 233 бої за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 23 липня на фронті зафіксовано 233 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 308 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 463 дрони-камікадзе та здійснили 3230 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, п'ять артилерійських систем, один пункт управління безпілотним літальними апаратами та один склад матеріально-технічного забезпечення противника», – йдеться в ранковому зведенні.

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та інших напрямках на Донеччині.

«Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 15 разів атакували в районах Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямку Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Пискунівки, Миколаївки та Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Миколайпілля.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 36 атак. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки та Родинського, а також здійснював штурми у напрямках Дорожнього, Новогришиного, Василівки, Котлиного, Новопавлівки, Ганнівки, Шевченка, Никанорівки, Нового Донбасу, Гришиного, Мирного та Удачного», – вказано в повідомленні.

Гаряче було і на двох напрямках на Харківщині та Запоріжжі.

«На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямку Хатнього.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Оленокостянтинівки, Косівцевого, Залізничного, Гіркого, Воздвижівки, Добропілля, Цвіткового та Староукраїнки», – інформують українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

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