На фронті відбулося понад півтори сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 30 листопада на фронті відбулося 155 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 48 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіабомб, здійснив 3448 обстрілів та 3118 ударів дронами-камікадзе. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіабомби, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню», – йдеться у зведенні станом на 22:00.

Понад третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«Протягом цієї доби на Покровському напрямку агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та в напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка. Наразі бої точаться у п’яти локаціях», – указано в повідомленні.

Бої також тривали Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

Просочування російських військових у Покровськ триває. DeepState на своїй мапі фіксує збільшення «червоної зони» , проте Сили оборони продовжують утримувати місто і навіть відновлювати контроль над деякими ділянками.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) на основі геолокації даних об’єктивного контролю, під контролем армії РФ перебуває 46% міста.

27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про блокування спроб Росії штурмувати Покровськ і Мирноград малими піхотними групами. За його словами, з цією метою і для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За даними Сирського, протягом останнього тижня безпосередньо в Покровську здійснено «пошук і знищення противника» на території близько 11,5 квадратних метрів.



