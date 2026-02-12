На фронті від початку доби відбулося 132 бої – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 12 лютого на фронті відбулося 132 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, 70 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 5418 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області та Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне, Іванівка та Удачне. Чотири штурми іще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Чарівного, Копаней, Голубкового, Данилівки, Зеленої Долини, Кам’янки, Воздвижівки, Барвінівки, Верхньої Терси», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається найінтенсивнішим за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.



