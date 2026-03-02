На фронті відбулося 136 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 2 березня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби, застосував 5605 дронів-камікадзе та здійснив 2691 обстріл населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Більшість боїв зафіксована на чотирьох напрямках – Слов’янському, Костянтинівському, Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне, Різниківка та в бік Озерного.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. Два боєзіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського, Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке. Чотири боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Лиманському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

15 лютого військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони провели контрнаступальні дії на ряді ділянок навколо Гуляйполя і Запоріжжя. За його даними, ЗСУ змогли вибити російську армію з низки сіл навколо Покровського Дніпропетровської області й Тернового Запорізької, а також на північ і захід від Гуляйполя і на південь від Запоріжжя. Як вказує проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, український Генштаб поки що ніяк не коментував контрнаступальні дії ЗСУ на півдні України – за даними відомства, армія РФ сама там активно йде на штурми.



