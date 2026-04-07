На фронті відбулося 128 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 7 квітня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 43 авіаційних удари, скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4878 дронів-камікадзе та здійснив 2321 обстріл населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Понад половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Покровському і Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«Сили оборони успішно відбили 26 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського та Таврійського», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 квітня заявив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності активного фронту.



За його даними, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації Сили оборони України днями зупинили наступ російських військ одразу на декілька населених пунктів, зокрема біля Гришиного, Мирнограда, Таврійська.



В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.



