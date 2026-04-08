На фронті відбувся 131 бій з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 8 квітня на фронті відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 40 авіаційних ударів, скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4510 дронів-камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Костянтинівському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«Сили оборони успішно відбили 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Гришине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка та в районах Мирного й Гуляйполя. Два боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Лісне, Нове Поле, Воздвижівка, Прилуки, Верхня Терса, Любицьке, Гірке, Гуляйпільське, Барвінівка, Широке та Чарівне», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Російське командування планує окупувати Костянтинівку до 25 квітня, заявив днями Дмитро Запорожець – речник 11-го армійського корпусу, який тримає оборону в районі агломерації.

Він пояснив, що обхідні маневри поки що не вдаються агресору, а бої в місті не дозволять швидко захопити місто.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 7 квітня заявив, що у районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації російські війська намагаються покращити своє тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів.