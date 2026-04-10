На фронті відбулося майже півтори сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 10 квітня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 54 авіаційних удари, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5337 дронів-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Генштаб відзначає активізацію атак сил РФ на Сумщині.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дванадцять бойових зіткнень, три з яких тривають дотепер; крім цього, ворог здійснив 121 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 33 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб», – указано в повідомленні.

Понад третина боїв зафіксована на трьох напрямках – Покровському і Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іванопілля та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Іванівка, Покровськ, Шевченко, Гришине, Філія та Новосергіївка. Два боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Староукраїнка, Чарівне та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженської, Верхньої Терси, Чарівного та Різдвянки», – інформують українські військові.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті для України є найкращою за останні 10 місяців. Він послався при цьому на дані української і британської розвідок, отримані 1 квітня. Зеленський додав, що наступ, який сили РФ планували на березень, був зірваний діями українських військових.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські контратаки на Гуляйпольському й Олександрівському напрямках продовжують зривати зусилля Росії на Покровському напрямку і весняно-літній наступ Росії.

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).