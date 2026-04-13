На фронті відбулося понад 100 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 13 квітня на фронті відбулося 104 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні загалом ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6213 дронів-камікадзе та здійснив 2737 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Близько третини боїв зафіксовано на двох напрямках на Донеччині – Костянтинівському та Покровському.

«Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине, Покровськ та Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Повномасштабні бойові дії поновилися з попередньою інтенсивністю після великоднього перемир’я, яке формально тривало 32 години – від 16:00 11 квітня до півночі 13 квітня.

Генштаб ЗСУ інформував зранку 13 квітня, що з початку перемир’я ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе «Шахед/Гербера» не було, але противник провів 115 штурмових дій та здійснив 1 355 артилерійських обстрілів позицій українських військ.