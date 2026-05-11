На фронті відбулося понад 130 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 11 травня на фронті відбулося 133 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник залучив для ураження 4901 дрон-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Понад половина боїв зафіксована на чотирьох напрямках – Лиманському, Костянтинівському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Лиманському напрямку агресор розпочинав 11 штурмів у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне, Ставки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Новопавлівка, Торецьке, Кучерів Яр. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Білицьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Чотири атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 16 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне та в районі Гуляйполя», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), російські та українські війська продовжували обмежені наступальні операції на фронті протягом другого дня угоди про припинення вогню з 9 по 11 травня.

Як українська, так і російська сторона заявляють, що інша сторона порушила режим припинення вогню 10 травня.

Інститут вивчення війни з посиланням на дані NASA FIRMS від 10 травня пише про те, що бойові дії 10 травня ще більше зменшилися, але активність на фронті не припинилася.

Аналітики констатують, що поширеність взаємних звинувачень та продовження локалізованої активності протягом другого дня припинення вогню підкреслюють той факт, що припинення вогню без чітких механізмів забезпечення дотримання, надійного моніторингу та чітко визначених процесів вирішення спорів навряд чи буде дотримане.



