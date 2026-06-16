На фронті зафіксовано понад 180 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 16 червня на фронті зафіксовано 182 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Агресор завдав 53 авіаційних удари із застосуванням 163 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6759 дронів-камікадзе та здійснив 2029 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів», – ідеться в повідомленні.

Найбільше боїв відбулося на двох напрямках – Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку від початку доби зафіксовано 38 штурмових дій агресора. Українські оборонці вже відбили 37 атак у районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Удачного та в бік Дорожнього, Василівки, Філії, Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки в районах населених пунктів Солодке, Лугівське, Новоселівка та в бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного. 23 штурми відбито, одне боєзіткнення триває», – вказано у вечірньому зведенні.

Також активними були ще кілька напрямків на Донеччині.

«На Лиманському напрямку зафіксовано 11 ворожих атак. Наші захисники успішно відбили десять штурмових дій біля Зарічного, Андріївки, Дробишевого, Лимана, Діброви та в районі Озерного. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Миколаївка, Рай-Олександрівка. Усі атаки відбито.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки», – інформують українські військові.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

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Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Мапа проєкту DeepState демонструє, що з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»). «Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня Костянтинівку Україна втратить...», – констатував 8 червня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.



