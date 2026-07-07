На фронті відбулося 219 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 7 липня на фронті відбулося 219 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Агресор здійснив 51 авіаційний удар із застосуванням 158 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6640 дронів-камікадзе та здійснив 2035 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Найбільше бойових дій зафіксовано на двох напрямках на Донеччині та на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

41 атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Іванівка, Дорожнє, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Родинське, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка. Три боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Гірке, Цвіткове, Староукраїнка, Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Днями в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.