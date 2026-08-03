На фронті відбулося 182 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 3 серпня на фронті відбулося 182 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 184 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6544 дрони-камікадзе та здійснив 2217 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Більшість боїв зафіксовано на Донеччині.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 17 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 26 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Три боєзіткнення досі тривають.

16 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Нове Шахове, Шевченко, Матяшеве, Василівка, Мирне, Новопідгородне», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

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За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська на початку серпня продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу, оскільки українські війська контратакували в цьому районі.

У звіті ISW також пишуть, що українські війська завдають ударів по пунктах управління безпілотниками в ближньому тилу сил РФ на південь від Костянтинівки – ймовірно, частково для того, щоб перешкодити продовженню російських ударів по українських логістичних маршрутах.

У звіті, оприлюдненому вночі проти 30 липня, американський Інститут вивчення війни зазначав, що ситуація в Костянтинівці на Донеччині й поблизу неї погіршується, але російські війська не захопили місто, незважаючи на заяви Росії.

Костянтинівка – перше із півдня місто так званого «поясу фортець», Слов’янсько-Краматорської агломерації: частини Донецької області, яка залишається під контролем уряду України. Можлива окупація цього міста може призвести до різкого погіршення умов для оборони цього ланцюжка міст, з’єднаних трасою Н-20, вказував раніше проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.