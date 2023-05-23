Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ – майже пів тисячі за добу

Російські війська втратили близько 480 людей особового складу за добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 23 травня.

Командування оцінює загальні втрати російської армії в близько 204 360 осіб.

Штаб також навів дані про втрати Росії у військовій техніці:

3 789 танків (+4)

7 419 бойових броньованих машин (+12)

3 318 артилерійських систем (+40)

565 реактивних систем залпового вогню

327 засобів протиповітряної оборони

309 літаків

295 гелікоптерів (+1)

2 864 безпілотників (+34)

1 015 крилатих ракет (+4)

18 кораблів

6 139 автомобілів і автоцистерн (+10)

433 одиниць спеціальної техніки (+6)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.