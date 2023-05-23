Сили РФ здійснили 20 ракетних і 48 авіаударів за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби сили РФ здійснили за минулу добу 20 ракетних ударів, «по містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей застосували крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети «Іскандер-М» та зенітні керовані ракети з С-300». Про це зранку 23 травня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

«Крім того, (противник) завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed. Також здійснив близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – указано в ранковому зведенні.

За даними Генштабу ЗСУ, російські військові далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де «відбулося понад 30 бойових зіткнень». «В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка», – свідчать дані українських військових.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два по зенітно-ракетних комплексах. Українські військові знищили чотири крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дрони Shahed та девʼять розвідувальних БпЛА.

Також, як ідеться у зведенні, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та три станції радіоелектронної боротьби сил РФ.