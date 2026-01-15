РФ втратила за добу 1150 військових і понад 80 артсистем – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 223 090 військових, зокрема 1150 – за останню добу, такі дані станом на ранок 15 січня навів український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також заявили про такі втрати Росії у військовій техніці:

11557 танків (+7 одиниць за минулу добу)

23904 бойові бронетранспортери (+2)

36182 артилерійських систем (+84)

1611 реактивні системи залпового вогню (+8)

1277 засобів ППО (+2)

434 літаки

347 вертольотів

107357 оперативно-тактичних БПЛА (+929)

4163 крилаті ракети

28 кораблів і катерів, 2 підводні човни

74306 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+187)

4042 одиниці спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



