РФ втратила за добу 1370 військових і майже пів сотні артсистем – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 224 460 військових, зокрема 1370 – за останню добу, такі дані станом на ранок 16 січня навів український Генштаб.
У командуванні ЗСУ також заявили про такі втрати Росії у військовій техніці:
- 11563 танки (+6 одиниць за минулу добу)
- 23908 бойових броньованих машин (+4)
- 36230 артилерійських систем (+48)
- 1614 реактивних систем залпового вогню (+3)
- 1277 засобів ППО
- 434 літаки
- 347 вертольотів
- 107884 оперативно-тактичних БПЛА (+527)
- 4163 крилаті ракети
- 28 кораблів і катерів, 2 підводні човни
- 74486 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+180)
- 4044 одиниці спеціальної техніки (+2)
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.
«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
