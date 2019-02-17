Геращенко: екс-омбудсмен України Карпачова підіграє сценаріям Кремля

Колишній український омбудсмен Ніна Карпачова, здійснюючи спільні візити з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, підіграє «кремлівським сценаріям», написала у Facebook перша віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Так вона відреагувала на інформацію про візит Карпачової в московське СІЗО до захоплених ФСБ Росії українських військових.

«Гібридна війна – це коли РФ використовує гібридного «омбудсмена», витрушує від пилу Януковича, який заявляє, що, як Порошенко його попросить, то він готовий просити Путіна про заручників. Замість Денисової – Карпачова, замість Порошенка – Янукович, РФ дістає зі своїх загашників різних персонажів, які підігрують кремлівській платівці про «нелегітимність української влади», – заявила Геращенко 17 лютого.

Вона вкотре наголосила, що українська влада «готова негайно передати 25 засуджених росіян в обмін на політв’язнів Кремля» і вимагає «без торгів і передумов» звільнити військовополонених моряків.

Карпачова цю заяву наразі не коментувала.

13 лютого колишня українська омбудсмен, віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова разом з уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москалькової відвідала в СІЗО «Лефортово» захоплених українських військових і заявила, що їхній стан викликає «серйозну стурбованість».

Восени Карпачова разом із Москалькововою їздила до анексованого Криму, де відвідувала в СІЗО капітана українського риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, а також зустрічалася з керівництвом і студентами політехнічного коледжу в Керчі, де 17 жовтня сталися вибух і стрілянина.

В офісі українського омбудсмена, коментуючи поїздки Карпачової до анексованого Криму, повідомляли, що це питання перебуває в компетенції Служби безпеки України.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Троє з них зазнали поранень. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.