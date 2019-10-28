Справа Гладковського: Апеляційна палата ВАКС оголосила перерву до 31 жовтня

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду оголосила перерву у розгляді апеляційних скарг у справі колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

«28 жовтня прокурором подано доповнення до апеляційної скарги. З метою забезпечення права на захист судом надано стороні захисту час на ознайомлення із поданими доповненнями, у зв’язку з чим у судовому засіданні оголошено перерву до 31 жовтня 2019 року», – йдеться в повідомленні пресслужби суду.

У суді повідомили, що засідання призначене на 9:30.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень. Вже 21 жовтня Гладковський покинув стіни СІЗО після внесеної за нього застави.

Його захист Гладковського заявив про намір оскаржити рішення ВАКС.

Національне антикорупційне бюро затримало Гладковського 17 жовтня. Він на знак протесту оголосив голодування. Згодом ексзаступник секретаря РНБО вийшов під заставу.

За даними слідства, Олег Гладковський, будучи першим заступником секретаря РНБО, використав службове становище для одержання неправомірної вигоди компанії «Богдан Моторс», в якій він є кінцевим власником. Прокурори стверджують, що він забезпечив внесення у державне оборонне замовлення та подальшу закупівлю за рахунок держбюджету вантажних автомобілів «Богдан-6317» за завищеними цінами у дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу корпорації «Богдан Моторс».

В результаті, за даними слідства, державі було завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень. Крім того, було встановлено, що Гладковський не задекларував належним чином доходи.

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.