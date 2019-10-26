НАБУ позивається до суду через «неявку на допит» Гладковського – корпорація «Богдан»

Національне антикорупційне бюро звернулося до суду через нібито неявку колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського – про це заявляє корпорація «Богдан» з посиланням на його адвоката Руслана Волинця.

За повідомленням корпорації, НАБУ попросило суд притягнути Гладковського до відповідальності за ухилення від допиту 19 липня.

«Звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановлені законом порядку та терміни про причини неможливості прибуття у визначений ними день та час», – наводить корпорація слова Волинця.

Адвокат вказав на те, що Гладковський завчасно повідомив НАБУ про заплановану поїздку за кордон, квитки для якої придбав навесні 2019 року. Судове засідання за цим позовом, додає Волинець, відбудеться 28 жовтня у Вищому антикорупційному суді.

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«Корпорація «Богдан», президентом якої є Гладковський, поінформувала послів країн Великої Сімки щодо продовження політично вмотивованих дій та безпідставних звинувачень на адресу Гладковського та підприємств, що входять до складу корпорації», – йдеться в заяві компанії.

НАБУ наразі не коментувало публічно цю заяву.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Національне антикорупційне бюро затримало Гладковського 17 жовтня. Він на знак протесту оголосив голодування. Згодом ексзаступник секретаря РНБО вийшов під заставу.

За даними слідства, Олег Гладковський, будучи першим заступником секретаря РНБО, використав службове становище для одержання неправомірної вигоди компанії «Богдан Моторс», в якій він є кінцевим власником. Прокурори стверджують, що він забезпечив внесення у державне оборонне замовлення та подальшу закупівлю за рахунок держбюджету вантажних автомобілів «Богдан-6317» за завищеними цінами у дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу корпорації «Богдан Моторс».

В результаті, за даними слідства, державі було завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень. Крім того, було встановлено, що Гладковський не задекларував належним чином доходи.

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.