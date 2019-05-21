Партія Вакарчука отримала документи від Мін’юсту – штаб

Партія музиканта Святослава Вакарчука «Голос» отримала документи про реєстрацію від Міністерства юстиції України і зможе взяти участь у найближчих парламентських виборах, повідомила голова штабу партії Юлія Клименко.

«Ми розуміли, що часу в нас буде небагато і ми можемо не встигнути самотужки зареєструвати свою партію. Тому наші партнери із малого та середнього бізнесу дозволили нам використати свою партію, котру вони зареєстрували у 2015 році, щоб іти на місцеві вибори. Ми перереєстрували її у партію «Голос» і йдемо на вибори», – цитує слова Клименко прес-служба партії у Facebook. Вона продемонструвала відповідний документ.

16 травня Вакарчук заявив про створення політичної партії «Голос», яка планує взяти участь у виборах у Верховну Раду.

Музикант уже був депутатом Верховної Ради в 2007–2008 роках, він був обраний за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на дострокових виборах до парламенту. 16 грудня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження.

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Перед президентськими виборами 2019 року соціологи включали Вакарчука як потенційного претендента до списку кандидатів на посаду, але співак відмовився від висування.