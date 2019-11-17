У Грузії заплановані нові протести після провалу голосування за виборчу реформу

У Грузії на 17 листопада заплановані протести після того, як парламент країни не зміг ухвалити виборчу реформу, якої вимагали демонстранти.

Біля будівлі парламенту вишикувалися силовики. Акція має початися близько 14:00 за київським часом.

Організатори протесту очікують появи тисяч людей у центрі Тбілісі 17 листопада, щоб чинити тиск на законодавців із вимогою змінити минулотижневе голосування.

14 листопада грузинський парламент не схвалив поправку до Конституції щодо переходу на пропорційну електоральну систему.

Законопроєкт був відхилений у першому читанні 14 листопада. Він не отримав необхідної підтримки у мінімум 113 голосів.

Зміна виборчої системи зі змішаної на пропорційну починаючи з 2020 року була однією з вимог тисяч демонстрантів, які виходили на акції протесту в Грузії в червні та липні 2019 року.​

Через неухвалення змін на вулиці Тбілісі вийшли протестувальники. 15 листопада вони зібралися біля парламенту і перекрили рух головною вулицею міста.

Крім того, рішення грузинського парламенту викликало критику ПАРЄ, а також посольства США в Тбілісі.

Партія «Грузинська мрія» підтримала реформу, але рішення все одно ухвалити не вдалося.

Це спонукало деяких законодавців, зокрема заступницю спікера Тамар Ханґошвілі, вийти з партії.