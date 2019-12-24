ВАКС залишив Гримчака під вартою

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку, повідомляє пресслужба ВАКС.

«Слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Так, підозрюваному продовжено строк тримання під вартою на 53 дні (до 14 лютого 2020 року включно) із альтернативою внесення застави у сумі 1 999 761 гривень», – йдеться в повідомленні.

У ВАКС нагадали, що дії Гримчака кваліфіковані за статтею про зловживання впливом.

Юрія Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді». 22 жовтня Гримчаку змінили підозру на частину 2 статті 28, частину 3 статті 369-2 (зловживання впливом).