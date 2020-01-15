Апеляційна палата ВАКС залишила в силі тримання під вартою Гримчака

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 15 січня розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака на ухвалу слідчого судді ВАКС від 24 грудня про продовження строку тримання під вартою стосовно підозрюваного.

«За результатами судового розгляду колегія судді постановила залишити апеляційну скаргу захисника без задоволення. Дане рішення набирало законної сили з моменту його проголошення та оскарженню не підлягає», – йдеться в повідомленні.

Вищий антикорупційний суд 24 грудня задовольнив клопотання детектива НАБУ щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Юрія Гримчака. Повідомлялося, що термін тримання під вартою продовжено до 14 лютогіз альтернативою внесення застави у 1 999 761 гривень.

Юрія Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді». 22 жовтня Гримчаку змінили підозру на частину 2 статті 28, частину 3 статті 369-2 (зловживання впливом).