Розслідування злочину агресії. У Гаазі Костін зустрівся з колегами, які розслідують воєнні злочини – ОГП

Генеральний прокурор Андрій Костін у Гаазі взяв участь у першій координаційній нараді прокурорів з 20 країн, які розслідують воєнні злочини, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Сьогодні зустрілися вірні друзі та партнери України, сповнені рішучості притягнути агресора до відповідальності. Працюємо разом заради справедливості та нашої спільної перемоги», – заявив Костін.

В Офісі генпрокурора зазначають, що на зустрічі обговорили посилення співпраці, шляхи обміну доказами та інформацією, а також ініціативу створення Тимчасового Офісу прокурора, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.

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Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування злочину агресії Росії. Вона заявила про готовність «розпочати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати найширшу міжнародну підтримку».

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За даними МВС, станом на жовтень українські правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.