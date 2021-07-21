У Львові затримали прокурора на хабарі від поліцейського 

У Львові 21 липня був затриманий на хабарі у розмірі 2 тисячі доларів прокурор відділу Львівської обласної прокуратури. Як інформує Державне бюро розслідувань, у червні-липні 2021 року прокурор запропонував працівникові поліції допомогти уникнути кримінальної відповідальності.

Поліцейський був фігурантом у справі за фактом підробки адміністративного протоколу. Цю справу розслідували слідчі Львівського територіального управління ДБР, а прокурор виступав процесуальним керівником. За 2 тисячі доларів США прокурор пообіцяв не скасовувати постанову про закриття даного кримінального провадження.

Прокурора затримали після отримання хабаря, гроші вилучили в машині.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Управління забезпечення особистої безпеки ДБР.

Затриманому працівнику прокуратури інкримінують статтю 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.