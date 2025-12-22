Гайваненко: через удари по Нікопольському району постраждали троє людей

Російська армія атакувала Нікопольський район протягом дня 22 грудня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«На Нікопольщині через ворожу атаку постраждали троє людей – 76-річний чоловік та жінки 76 і 69 років. Всі лікуватимуться амбулаторно», – заявив він.

За даними ОВА, ударів FPV-дронами та артилерією зазнавали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

«Пошкоджені інфраструктура, 3 п’ятиповерхівки і 5 приватних будинків, гуртожиток, 6 господарських споруд, ще одна – зруйнована. Зачепило авто, газогін та лінію електропередач», – додав Гайваненко.

Також він уточнив, що нічний артобстріл Нікополя пошкодив дві багатоповерхівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



