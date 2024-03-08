Із Гази евакуювали чергову групу громадян України – посольство в Ізраїлі

Зі Смуги Гази 7 і 8 березня евакуювали чергову групу українських громадян – про це повідомило посольство України в Ізраїлі увечері в п’ятницю.

«Через КП Рафах на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їх сімей (дітей – 15 , жінок – 37, чоловіків – 8)», – йдеться в повідомленні.

Відомство зазначає, що до евакуації долучилося Головне управління розвідки та дипломати посольств в Ізраїлі та Єгипті.

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Наразі евакуйовані громадяни перебувають у готелі в Єгипті, їх планують вивезти до України найближчим часом.

У грудні 2023 року ГУР повідомило, що Україна загалом вивезла з Сектору Гази 315 людей – переважно власних громадян, але також двох палестинців і дев’ятьох громадян Молдови.

Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, їх вивозили в кілька етапів.