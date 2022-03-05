В Україні 58 тисяч домівок залишаються без газу, більшість – на Харківщині

В Україні кількість домогосподарств, де немає газу, зросла за добу до 58 000. Найбільше споживачів без газопостачання у Харківській області, йдеться на урядовому порталі.

За інформацією урядового сайту, станом на 20:00 5 березня відновили газопостачання у майже 1 500 домівках. Найбільша кількість домогосподарств, в які вдалося повернути газ у Харківській області – більше 1 100, ще 300 – у Житомирській.

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«Однак кількість домогосподарств, де немає газу, зросла за добу до 58 000. Найбільше споживачів без газопостачання у Харківській області – майже 37 000. Збільшення кількості пов’язане з пошкодженням в ході бойових дій ще однієї газорозподільної станції», – йдеться в повідомленні.

Ремонтним бригадам АТ «Харківгаз» вдалося відновити газопостачання 12 сіл області. Через активні військові дії не можуть відновити роботи в Ізюмському районі.

Прокоментували ситуацію і в інших областях:

У Запорізькій області зараз більше ніж 3 600 домівок залишаються без газу. Акціонерне товариство «Запоріжгаз» відновило газопостачання в одному з сіл Токмацького району. Працівники провели ремонти та підготовчі роботи для пуску газу мешканцям міста Токмак. Внаслідок нічного обстрілу в Оріхівському районі без газу залишилися 240 споживачів.

У Миколаївській області без газопостачання залишається 2 300 домогосподарств. Аварійним бригадам АТ «Миколаївгаз» не вдалося ліквідувати пошкодження газопроводу через бойові дії у Вознесенському районі, проте відновлювальні роботи провели в Миколаївському районі.