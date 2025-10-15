Літак Геґсета, повертаючись до США, здійснив екстрену посадку у Великій Британії – речник Пентагону

На зворотному шляху до США літак міністра війни Піта Геґсета здійснив екстрену посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі, повідомив речник Пентагону Шон Парнелл.

«На зворотному шляху до Сполучених Штатів із засідання міністрів оборони НАТО літак військового міністра Геґсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі», – написав він у соцмережі Х.

За його словами, літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включаючи міністра Геґсета, у безпеці.

15 жовтня міністри оборони країн-членів НАТО у Брюсселі обговорювали на своєму черговому засіданні підтримку України й порушували, зокрема, питання залучення до допомоги їй тих союзників, які беруть участь у цьому меншою мірою.

Міністр війни США Піт Геґсет 15 жовтня перед засіданням зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив, що ключовим механізмом для встановлення миру в Україні є ініціатива PURL(передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО). За його словами, усім країнам потрібно перетворити «цілі на зброю, зобов'язання на можливості, а обіцянки на силу».