Генштаб зафіксував 50 боєзіткнень на фронті від початку доби

Російські війська «продовжують спроби просування на окремих ділянках фронту», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в зведенні н 16 годину 24 лютого.

«Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. Від початку доби кількість атак агресора уже становить 50», – йдеться в зведенні.

Зокрема, російські війська двічі атакували в бік Вільчі на Південно-Слобожанському напрямку. Ще дві російські атаки мали місце на Куп’янському напрямку, ЗСУ відбили спроби РФ просуватися на Лиманському.

Тривають дві з трьох атак на Слов’янському напрямку, російські загарбники атакували один раз на Краматорському напрямку і 10 – на Костянтинівському.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке та Філія. Три боєзіткнення іще тривають», – йдеться в зведенні.

Російська армія також двічі наступала на Олександрівському напрямку, на Гуляйпільському тривають три боєзіткнення з 11.

На Оріхівському напрямку три бої мали місце в районах Степового, Степногірська та Плавнів.





На Придніпровському напрямку штаб не фіксував активних російських наступальних дій.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 лютого повідомляв, що українські військові «проводять результативні контратакувальні, штурмові дії» на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя.



