Генштаб зафіксував 50 боєзіткнень на фронті від початку доби

Український військовий веде вогонь із самохідної гаубиці Caesar, Запоріжжя, 16 лютого 2026 року
Російські війська «продовжують спроби просування на окремих ділянках фронту», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в зведенні н 16 годину 24 лютого.

«Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. Від початку доби кількість атак агресора уже становить 50», – йдеться в зведенні.

Зокрема, російські війська двічі атакували в бік Вільчі на Південно-Слобожанському напрямку. Ще дві російські атаки мали місце на Куп’янському напрямку, ЗСУ відбили спроби РФ просуватися на Лиманському.

Тривають дві з трьох атак на Слов’янському напрямку, російські загарбники атакували один раз на Краматорському напрямку і 10 – на Костянтинівському.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке та Філія. Три боєзіткнення іще тривають», – йдеться в зведенні.

Російська армія також двічі наступала на Олександрівському напрямку, на Гуляйпільському тривають три боєзіткнення з 11.

На Оріхівському напрямку три бої мали місце в районах Степового, Степногірська та Плавнів.


На Придніпровському напрямку штаб не фіксував активних російських наступальних дій.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 лютого повідомляв, що українські військові «проводять результативні контратакувальні, штурмові дії» на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя.


