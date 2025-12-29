Генштаб ЗСУ: на фронті з початку доби було 136 боїв, 11 з них досі тривають

На фронті з початку доби відбулося 136 бойових зіткнень, 11 з них досі тривають, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Найінтенсивніші бої продовжуються на Покровському напрямку – тут агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку противник зосередив свої зусилля біля Солодкого, Гуляйполя та Білогір’я – тут зафіксовано 22 боєзіткнення, досі тривають три.

На Костянтинівському напрямку сили РФ 16 разів намагалися вклинитися в українську оборону у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському наступальних дій противника не зафіксували.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



