Генштаб: на фронті від початку доби було півтори сотні боєзіткнень, 42 – на Покровському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 150 бойових зіткнень, повідомив станом на 22:00 Генштаб ЗСУ. Найбільше російських атак було на Покровському напрямку.

«Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 42 рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське. Дотепер триває чотири боєзіткнення», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку російські військові атакували 23 рази, на Лиманському напрямку – 20 разів. Крім того, за даними командування, бойові зіткнення відбувалися на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Російські загарбники завдали п’яти ракетних ударів п’ятнадцятьма ракетами та 48 авіаційних ударів, застосувавши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1161 дрон-камікадзе і здійснили 3562 обстріли позицій наших військ і населених пунктів», – йдеться у зведенні.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.