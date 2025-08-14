Генштаб: близько половини всіх зіткнень на фронті від початку доби були на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 105 бойових зіткнень, близько половини з них – на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 22:00 14 серпня.

«На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 43 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне і Новоукраїнка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, один бій триває до цього часу», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Придніпровському напрямках.

«Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів скинувши 110 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1673 дрони-камікадзе та здійснили 3692 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – йдеться у зведенні.

Раніше сьогодні в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що найскладніша ситуація на напрямку Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. За його словами, там російські війська без техніки просунулися близько 10 кілометрів у кількох точках. Зеленський зазначив, що ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.