Генштаб: на фронті за добу було 200 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксували 200 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 26 вересня.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «Наші захисники зупинили 67 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку, за даними командування, зафіксували 42 російські атаки, на Лиманському – 20.

Крім того, за даними Генштабу, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе», – заявили у командуванні.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».