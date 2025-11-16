Генштаб: на Покровському напрямку від початку доби було 66 російських атак

На фронті від початку доби відбулося 195 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку було 66 російських атак, такі дані станом на 22:00 16 листопада навів Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, бойові дії на Покровському напрямку тривали в районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгородне, Гришине, Кучерів Яр, Вільне; одна атака досі триває.

Крім того, за даними Генштабу, на Костянтинівському напрямку українські війська сьогодні відбили 27 російських атак – у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки, а на Олександрівському напрямку – відбили 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода.

За даними командування, 16 листопада російські війська також здійснювали атаки на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

12 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті російського наступу. Там фіксується найбільша кількість щоденних російських штурмових дій і зосередження значної частини угруповання РФ, що діє на території України. Зокрема, армія Росії намагається скористатися складними погодними умовами.

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.

Разом із цим для всієї Покровсько-Мирноградської агломерації та підрозділів Сил оборони, що перебувають там, зросла загроза оточення – станом на середину листопада, за даними мапи проєкту Deep State, ці міста перебувають у «напівкотлі». Відстань між «червоними зонами» у його «горловині» сягає 9 кілометрів в довжину, а глибина «кишені» становить близько 12 кілометрів. Через це логістика Сил оборони: забезпечення військ та передислокація бійців на цій ділянці – є дуже ризикованою, особливо в умовах панування в небі російських дронів.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який відвідав Покровський напрямок, заявив, що про контроль військ РФ над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України там наразі не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».