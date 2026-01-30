Генштаб: на Покровському напрямку за добу було 87 атак сил РФ

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 30 січня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, 42 російські атаки було на Гуляйпільському напрямку, 23 – на Олександрівському, 19 – на Костянтинівському напрямку.

Бойові дії також точилися на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 41 авіаційного удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони-камікадзе та здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 144 – з реактивних систем залпового вогню», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.