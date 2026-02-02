Генштаб: минулої доби на фронті було 179 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень, найбільше з них – на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив у ранковому зведенні 2 лютого Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову й наступальну дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Затишок, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Дорожнього, Новопавлівки, Вільного й Сергіївки… На Гуляйпільському напрямку противник 32 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя і в бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного», – йдеться в повідомленні.

Бойові дії, за даними Генштабу, тривали також на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.