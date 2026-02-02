Радіо Свобода Weekly: Речник МЗС України назвав «ідіотами» тих, хто досі не зрозумів, чий Крим і Донбас

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Генсекретар ООН: принцип самовизначення не може застосовуватися до Криму й Донбасу

29 січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія звернулася до ООН із запитом про визнання права населення Донбасу і Криму на самовизначення.

Того ж дня генсекретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що принцип самовизначення народів не може застосовуватися для окупованого Росією Криму й Донбасу, відповідаючи на запитання російського журналіста.

«В цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України», – наголосив Ґутерріш.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував цей діалог між генсекретарем ООН і російським журналістом.

«Росія запитала ООН, чи визнає вона «самовизначення» для Донбасу, подібно до Гренландії. Хтось повинен сказати цим ідіотам, що ООН вже відповіла: у жовтні 2022 року 143 члени ГА ООН відхилили незаконне захоплення території Росією. Бінго-картка: забирайтеся геть з України», – зазначив Тихий. Більше про це тут

Ордер Путіну за удари по енергетиці України: коли це стане можливим?

Росія вже четверту зиму поспіль атакує енергетичну інфраструктуру України, залишаючи мільйони людей без світла й тепла. Попри заяви західних політиків про воєнні злочини, притягнення винних до відповідальності залишається повільним і складним процесом.

Отож, чи буде РФ та її очільник Володимир Путін нести відповідальність за систематичні удари по енергетичній інфраструктурі України?

Радіо Свобода поспілкувалося щодо цього із представниками міжнародних інституцій та експертами. Читайте тут

Дата важлива: чому Зеленський хоче в ЄС уже в 2027 році?

Останнім часом, коли членство України в Європейському Союзі розглядається як одна з ключових гарантій безпеки для України, активізувались дискусії про те, а коли все ж таки Україна може приєднатися до ЄС?

І тут прогнози лунають дуже різні: від кінця 2026 року чи 2027 рік до більш реалістичної дати – 2030 рік.

Але чому все це має геополітичне значення і чому президент України Володимир Зеленський за «занадто швидке» членство в ЄС? Читайте про це за лінком

ЄС та США розробили «програму процвітання» на 800 мільярдів доларів для повоєнної України

Європейський Союз та Сполучені Штати розробили «програму процвітання» для України, розроблену для забезпечення Києва фінансовими гарантіями разом із гарантіями безпеки для стабілізації України після закінчення війни з Росією.

У 18-сторінковому документі, з яким ознайомилося Радіо Свобода, йдеться, що хоча до 2040 року для України може бути мобілізовано 800 мільярдів доларів, найближчою метою є задоволення потреб країни у відбудові приблизно в 500 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

ЄС, США та міжнародні фінансові установи, враховуючи Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, братимуть участь у початковому етапі, надавши 317 мільярдів доларів на реконструкцію, 57 мільярдів доларів на приватне житло та близько 126 мільярдів доларів на будівництво як державних, так і приватних будівель. Більше інформації тут

«Б’ють по святих місцях». Російські війська влучили по монастирю в Одесі й Києво-Печерській лаврі

У ніч на 28 січня російська армія «шахедами» вдарила по Свято-Успенському чоловічому монастирю в Одесі, від чого той зазнав руйнувань, а кілька людей отримали поранення, повідомила українська влада. Сталося це буквально кількома днями по тому, як від уламків російських дронів ушкоджень зазнала Києво-Печерська лавра – найбільша християнська святиня Східної Європи.

Росія не вперше б’є по сакральних об’єктах України, зауважують представники влади та церков, причому незважаючи на приналежність монастирів чи то автокефальній Православній церкві України (ПЦУ), чи Українській православній церкві (МП), яка стверджує, що дистанціювалася від Московського патріархату.

Свято-Успенський чоловічий монастир – одна з візитівок чорноморської Одеси. Належить він УПЦ (МП) і розташований неподалік від моря. Росія вже втретє влучає по цьому монастирю від початку масштабного вторгнення в Україну у 2022 році, зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода архімандрит Ісайя, благочинний монах Свято-Успенського монастиря в Одесі. Читайте і дивіться за лінком

«Або свої вб’ють, або ми»: операція зі звільнення Куп'янська виходить на фінішну пряму

Куп’янський контрнаступ України став першою в останні роки саме наступальною операцією Сил оборони, яку українські військові та експерти оцінюють як успішну. Ретельно спланована, виважена – вона виявилася справжньою несподіванкою для російських військ.

Що відбувається в Куп’янську та на його околицях зараз і чи вдасться українським силам повністю зачистити місто?

Кореспонденти Радіо Свобода (проєкт Донбас Реалії) розпитали про нинішній стан справ у представників бригади «Хартія». Читайте і дивіться тут

