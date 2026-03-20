Генштаб: на фронті за добу було 201 боєзіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення, найбільше російських атак було на Покровському і Костянтинівському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні вранці 20 березня.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка і Степанівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне і Новопавлівка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку було 19 російських атак, на Лиманському – 18, на Слов’янському і Гуляйпільському – по 12, на Куп’янському – 11.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках, кажуть у Генштабі.

Напередодні в інтерв’ю Радіо Свобода командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська й навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Дніпропетровській області. Крім того, він зазначив, що це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.