Генштаб: на фронті від початку доби було 133 боєзіткнення

На фронті від початку доби 15 квітня відбулося 133 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив у вечірньому зведенні на 22:00 Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка. Три боєзіткнення тривають дотепер», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, війська РФ також штурмували позиції українських сил на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському і Придніпровському напрямках.

Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія зазнає значних втрат, але не відмовляється від планів щодо захоплення України.

«Зі зміною погодних умов противник активізував наступальні дії та проводить їх практично по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 км. Найгарячішими протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський напрямки», – заявив головнокомандувач.

За його словами, українські війська мають перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак зараз вони ведуть активну оборону: «Завдяки цьому в березні наші війська відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована противником. Російській кількості протиставляємо українську якість ведення бойових дій, змушуючи противника грати за нашими правилами та постійно відкладати терміни виконання завдань».

1 квітня Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності активного фронту.

За даними ISW на 6 квітня, українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках підривали зусилля Росії на Покровському напрямку і весняно-літній наступ Росії.