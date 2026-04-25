Генштаб: війська РФ від початку доби 62 рази атакували позиції українських сил

На фронті від початку доби 25 квітня російські війська 62 рази атакували позиції Сил оборони, повідомив Генштаб ЗСУ на 16:00.

За повідомленням, найбільше російських атак було на Покровському напрямку – 22. «Окупанти намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне. Три боєзіткнення досі тривають», – кажуть у командуванні.

За даними Генштабу, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Слов’янському і Придніпровському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському і Придніпровському напрямках.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».