Генштаб: найбільше боєзіткнень від початку доби на Гуляйпільському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати російський наступ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 12 січня. На цей час від початку дня на фронті зафіксували 78 бойових зіткнень.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках російська армія не проводила наступальних дій, штаб зафіксував 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська відбивали чотири російських атаки, один бій триває. На Куп’янському напрямку російські загарбники намагалися наступати в бік Петропавлівки та Курилівки.

Бойові дії тривали на Лиманському та Слов’янському напрямках.

На Костянтинівському напрямку армія РФ 13 разів намагалася вклинитися в українську оборону, бої тривають.

На Покровському напрямку від початку доби російські війська здійснили 21 спробу потіснити українські підрозділи із займаних позицій у районах Мирнограда, Покровська, Никанорівки, Родинського, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та в бік Кучеревого Яру. Сили оборони відбили 17 атак, уточнює Генштаб.

На Олександрівському напрямку українські війська відбивали сім російських штурмових дій – армія РФ намагається просуватися в районі Злагоди та в бік Нового Запоріжжя, один бій триває.





«На Гуляйпільському напрямку відбулось 24 боєзіткнення в районах населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. В деяких локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке», – йдеться в зведенні.

На Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках командування не фіксувало російських наступальних дій.

Армія РФ прорвалася на північ від міської межі Покровська і змогла там закріпитися, повідомив 11 січня проєкт DeepState. На мапі бойових дій з’явився «клин» у бік Родинського, який вже виходить за межі міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.







