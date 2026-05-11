Генштаб ЗСУ: на фронті у другий день перемир’я зафіксували 180 боїв

Попри оголошене триденне перемир’я, на фронті протягом минулої доби зафіксували 180 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Попередньої доби на фронті було 147 боїв.

За даними штабу, вчора противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше російських атак, як і в попередні дні, зафіксували на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 18 російських атак окупантів у районах населених пунктів Рибне, Чарівне, Гуляйполе, Нове Запоріжжя, Святопетрівка, Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції ЗСУ, на Лиманському напрямку українські відбили 13 спроб російських загарбників просунутися, на Костянтинівському напрямку було 12 російських атак.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), російські та українські війська продовжували обмежені наступальні операції на фронті протягом другого дня угоди про припинення вогню з 9 по 11 травня.

Як українська, так і російська сторона заявляють, що інша сторона порушила режим припинення вогню 10 травня.

Інститут вивчення війни з посиланням на дані NASA FIRMS від 10 травня пише про те, що бойові дії 10 травня ще більше зменшилися, але активність на фронті не припинилася.

Аналітики констатують, що поширеність взаємних звинувачень та продовження локалізованої активності протягом другого дня припинення вогню підкреслюють той факт, що припинення вогню без чітких механізмів забезпечення дотримання, надійного моніторингу та чітко визначених процесів вирішення спорів навряд чи буде дотримане.



