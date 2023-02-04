Росія готує евакуацію колаборантів на Луганщині – українські військові

Росія готується евакуювати колаборантів із родинами на Луганщині, повідомив у ранковому зведенні 4 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області», – йдеться в повідомленні. Подробиць у командуванні не навели.

Цього тижня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що президент Росії Володимир Путін наказав захопити території Донецької та Луганської областей до березня. За словами Черняка, є ознаки підготовки Росії до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

«Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей», – заявив Черняк.

Донецька і Луганська області залишаються серед районів найбільш запеклого протистояння.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявляють, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни.

Генштаб ЗСУ – що армія РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.