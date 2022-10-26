Генштаб: райони понад 40 населених пунктів зазнали ударів РФ за добу

Райони більш як 40 населених пунктів зазнали російських ударів протягом доби, повідомив 26 жовтня у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. Серед них – місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині, Велика Олександрівка Херсонської області.

«Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське і Тернова.

«Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

25 жовтня в Дніпрі через російський удар загинули щонайменше дві людини, зокрема вагітна жінка.