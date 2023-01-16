Генштаб: Росія втратила 790 військових за добу

Росія за останню добу втратила в Україні 790 своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на ранок 16 січня загальні втрати російських військ склали близько 116 080, додали в командуванні.

За повідомленням, серед інших російських втрат у війні проти України – такі:

танки ‒ 3118 (12 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6204 (+21)

артилерійські системи – 2099 (+5)

РСЗВ – 438 (+1)

засоби ППО ‒ 220 (+1)

літаки – 286

гелікоптери – 276

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872

крилаті ракети ‒ 749

кораблі /катери ‒ 17

автомобільна техніка й автоцистерни – 4870 (+24)

спеціальна техніка ‒ 190 (+3).

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.